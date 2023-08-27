Родственники ударившего кулаком девушку во время пробежки мигранта из Нахабино пытаются замять дело

Таджикская диаспора вышла на брата пострадавшей девушки и потребовала от семьи найти выход из ситуации и по-хорошему замять дело. Мужчине поступил звонок на мобильный и некий мужчина заявил, что его родственнику ника нельзя садиться в тюрьму.

Инцидент произошел в среду на улице Белобородова в Нахабино. Двадцатилетний злоумышленник напал на незнакомую ему девушку. Он заявил, что лица женского пола не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, а также счел шорты спортсменки якобы короткими.

Брат девушки записал видео разговора. Он отрезал звонившему, что семья пострадавшей ни на какие переговоры идти не будет, а обидчик сестры ответит по всей строгости закона.

«Мужчина должен отвечать за свои поступки», - сказал он, фрагмент беседы появился в соцсетях.

Сама пострадавшая, по словам ее брата, также намерена идти до конца и добиться законной справедливости для нападавшего.

Ранее сообщалось, что напавшего на девушку во время пробежки в Нахабино арестовали до 23 сентября.