Напавшего на девушку во время пробежки в Нахабино арестовали до 23 сентября

Суд арестовал до 23 сентября мужчину, который ударил девушку на пробежке в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в среду на улице Белобородова в Нахабино. Двадцатилетний злоумышленник напал на незнакомую ему девушку. Он заявил, что лица женского пола не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, а также счел шорты спортсменки якобы короткими.

В СМИ и социальных сетях распространилась видеозапись, как задержанный ударил девушку кулаком по лицу. Возбуждено уголовное дело об экстремизме. Следователи уже допросили пострадавшую.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ударил ножом знакомого в подмосковном Егорьевске.