Родственники украинских бойцов просят их сдаться в плен
Родные солдат ВСУ в Сумской области уговаривают их сдаться в плен
Фото: [flickr.com]
Украинских солдат, находящихся на территории Сумской области, просят сдаться в плен российским военным и сохранить себе жизнь. С данным призывом к ним обращаются их родственники и близкие.
Близкие военнослужащих украинской армии все чаще стали отправлять им такие видео, сообщает ТАСС.
Также известны случаи, когда им отправляли российские патриотические песни.
Некоторые женщины в соцсетях заявляли, что для их отца, мужа или сына единственный шанс сохранить себе жизнь — это сдаться в плен российским военным и дождаться окончания конфликта.
Ранее сообщалось о том, что пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановить войну.