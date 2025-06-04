Родственники украинских бойцов просят их сдаться в плен

Украинских солдат, находящихся на территории Сумской области, просят сдаться в плен российским военным и сохранить себе жизнь. С данным призывом к ним обращаются их родственники и близкие.

Близкие военнослужащих украинской армии все чаще стали отправлять им такие видео, сообщает ТАСС.

Также известны случаи, когда им отправляли российские патриотические песни.

Некоторые женщины в соцсетях заявляли, что для их отца, мужа или сына единственный шанс сохранить себе жизнь — это сдаться в плен российским военным и дождаться окончания конфликта.

Ранее сообщалось о том, что пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановить войну.