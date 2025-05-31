Пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановить войну
Попавший в плен украинский солдат призвал Зеленского остановить войну
Фото: [flickr.com]
Украинский солдат из Одесской области записал видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой остановить войну. Об этом сообщает РИА Новости.
"Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну", - сказал он.
Боевик признался, что его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК, а дома его ждут жена и дети.
Мужчину отправили служить в Дзержинск, где его взяли в плен бойцы "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в Донецкой Народной Республике.
Ранее стало известно о планах канцлера ФРГ передать Украине новые боевые системы.