Пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановить войну

Украинский солдат из Одесской области записал видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой остановить войну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе "спасибо", у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну", - сказал он.

Боевик признался, что его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК, а дома его ждут жена и дети.

Мужчину отправили служить в Дзержинск, где его взяли в плен бойцы "Южной" группировки войск в районе освобожденной Романовки в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно о планах канцлера ФРГ передать Украине новые боевые системы.