Роды в холле и травма новорожденного: Росздравнадзор проверит больницу в Якутии

Росздравнадзор инициировал служебную проверку в одной из больниц Республики Саха (Якутия). Поводом стал вопиющий случай, когда женщина была вынуждена рожать ребенка в холле приемного отделения местного перинатального центра. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости .

Как следует из сообщения пресс-службы федерального ведомства, территориальное управление Росздравнадзора по региону уже приступило к выяснению всех деталей произошедшего. Инцидент, ставший достоянием общественности, произошел в Республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины (РБ №1-НЦМ).

Ранее Минздрав Якутии подтвердил, что у местной жительницы, поступившей в медучреждение, начались стремительные роды прямо в зоне регистрации. В результате ребенок получил родовую травму, однако, как заверяют в министерстве, его жизни сейчас ничего не угрожает. Состояние новорожденного находится под постоянным врачебным контролем.

По информации из неофициальных источников, в частности телеграм-каналов, женщина прибыла в приемное отделение с активными потугами, однако персонал регистратуры не проявил оперативности и не организовал немедленную помощь. Этот аспект, вероятно, станет одним из ключевых в рамках проводимой Росздравнадзором проверки, целью которой является установление причин случившегося и степени вины медицинского персонала.

Ранее сообщалось о том, что жительница Китая родила сына в 59 лет.