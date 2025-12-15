«Рог» от Санты взбудоражил жителей подмосковного города: раскрыта загадка новогодней находки

Фото: [ Пятнистый олень в парке животных и птиц «Тишь да крышь» в Лотошино/Медиасток.рф ]

В центре подмосковного Звенигорода разыгралась настоящая предновогодняя мистификация. Бдительные жители, обнаружив на улице объект, напоминающий сброшенный олений рог, тут же поделились находкой в социальных сетях. REGIONS выяснил, связано ли это с появлением диких животных в городе.

При ближайшем рассмотрении загадка разрешилась самым мирным и праздничным образом. Найденный «трофей» оказался не биологической диковинкой, а элементом новогоднего декора — отвалившейся деталью искусственной упряжки Санта-Клауса, украшавшей город.

Как пояснил зоолог и ветеринар Геннадий Злобин, у настоящих оленей смена рогов — естественный процесс, который обычно происходит в конце зимы или весной. Однако случается это в естественной среде обитания, а не на городских тротуарах.

Случай в Звенигороде — яркий, но не единственный пример «зоологической» путаницы, вызванной внешним сходством. Например, в ноябре 2025 года в Иркутске местные жители приняли за бродячего львенка крупного рыжего ньюфаундленда, подстриженного «под гриву». Прибывшие полицейские быстро установили, что загадочный хищник — всего лишь домашний питомец с экстравагантной стрижкой.

