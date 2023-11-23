Рогов: «Ночные охотники» уничтожили подразделения ВСУ под Херсоном

Боевые вертолеты российских Вооруженных сил вечером в среду, 22 ноября, нанесли мощный удар по скопившимся в районе поселка Крынки в Херсонской области подразделениям ВСУ, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

Он отметил, что в ходе успешно проведенной ВС РФ операции вертолетами «Ночной охотник» были использованы управляемые ракеты. О точном числе ликвидированных украинских боевиков не сообщается.

Около 22:40 в районе населенного пункта Крынки отряды врага, засевшие в нескольких домах, были уничтожены нашими боевыми вертолётами Ми-28Н «Ночной охотник», — написал Рогов.

В Минобороны России к настоящему времени указанную информацию не комментировали.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска последнее время испытывают серьезные трудности в боях с ВС РФ.