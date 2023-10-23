Рогов: отравить на тот свет армавирских летчиков ядовитым тортом попытался агент ГУР Украины из Мелитополя

Ранее сообщалось, что 77 выпускников летного Армавирского военного училища едва не стали жертвами совершенной в отношении них диверсии. Неизвестный курьер принес торт, накаченный смертельным ядом. Только по счастливой случайности трагедии удалось избежать.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, устроить данную диверсию попытался агент Главного управления разведки Украины ГУР, что родом из Мелитополя.

«Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя. Позже доставщик рассказал, что торт и несколько бутылок виски были отравлены», – написал Рогов.

В настоящее время правоохранители ведут розыск изготовителей смертоносного десерта торт, а также остальных участников неудавшейся диверсии.