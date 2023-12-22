Рогов: ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Бердянску, третий упал сам

Украинские военные предприняли попытку атаковать Бердянск в Запорожской области при помощи ударных дронов, сообщил в соцсетях руководитель движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Позднее атаку ВСУ в районе Бердянска подтвердили оперативные службы региона. сообщается, что силами ПВО два дрона были сбиты, один упал сам.

«По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение», - цитирует РИА новости сообщение оперативных служб.

Там добавили, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви. В Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке угодила в жилой дом.