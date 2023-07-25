Рогов рассказал об обстановке на Запорожском фронте: затишье перед бурей

Об этом издание сообщает во вторник, 25 июля. Рогов уже предупреждал, что в конце июля на этом участке фронта может начаться очередная попытка контрнаступления ВСУ, и продлится она не меньше, чем до середины августа.

Также уточняется, что украинцы в данный момент проводят передислокацию войск, и особенно «горячо» стало на пологовском направлении, рядом с селом Дорожнянка. По словам Рогова, не меньше 60 процентов украинских резервов еще не задействовалось в боях.