Рогов: российские силы ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow над Бердянском

В Бердянске Запорожской области боевые расчеты противовоздушной обороны сбили три ракеты Storm Shadow, проинформировал в своем аккаунте руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Информации о каких-либо повреждениях на земле и пострадавших не сообщается.

«Нацисты нанесли ракетный удар по Бердянску. По предварительным данным, в небе над городом - морскими воротами Запорожской области сбиты 3 ракеты Storm Shadow», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что вражеские снаряды были выявлены в небе над Керчью и сбиты дежурными расчетами ПВО. Однако нескольким обломкам ракет удалось упасть на город в районе судостроительного завода им. Бутомы.