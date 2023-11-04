Рогов: российские силы ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow над Бердянском
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В Бердянске Запорожской области боевые расчеты противовоздушной обороны сбили три ракеты Storm Shadow, проинформировал в своем аккаунте руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Информации о каких-либо повреждениях на земле и пострадавших не сообщается.
«Нацисты нанесли ракетный удар по Бердянску. По предварительным данным, в небе над городом - морскими воротами Запорожской области сбиты 3 ракеты Storm Shadow», — написал Рогов.
Ранее сообщалось, что вражеские снаряды были выявлены в небе над Керчью и сбиты дежурными расчетами ПВО. Однако нескольким обломкам ракет удалось упасть на город в районе судостроительного завода им. Бутомы.