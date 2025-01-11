По словам Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, российские войска активно продвигаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По словам собеседника агентства, на отдельных участках россияне подошли уже на расстояние менее 5 километров.

"Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника", - сказал Рогов.

По его информации, сейчас неприятель стремится в оперативном порядке создать линию защиты в окрестностях населённых пунктов Богатырь и Алексеевка, расположенных к западу от Курахово. Таким образом ВСУ пытаются затруднить продвижение российских сил к границе с Днепропетровской областью.

Ранее военнослужащий РФ рассказал о стремительном продвижении войск в сопровождении опытных штурмовых групп. По его словам, в такие моменты противник теряет контроль над ситуацией. Нередко встречаются украинские военнослужащие, которые сбились с курса назначения и не могут найти однослуживцев. Каждый из них ведет себя по-разному: одни сдаются в плен, другие предпочитают оказать сопротивление и быть уничтоженными.