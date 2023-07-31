Рогов сообщил, что ВСУ потеряли в боях за село Старомайорское под Запорожьем целую бригаду

В Запорожской области не утихают бои на Времьевском выступе в Запорожской области, но все попытки украинских боевиков хоть как-то продвинутся на данном участке фронта, смяв российские войска, терпят постоянные неудачи.

Как проинформировал в соцсетях глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в ходе боестолкновения за село Старомайорское украинцы сразу потеряли целую бригаду. По его словам, ВСУ кидают в бой тут просто колоссальные силы, неся чудовищные потери.

«Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке», — сообщил Рогов.

29 июля в ходе беседы с журналистами президент России Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления, подчеркнув, что ВСУ на всех участках линии соприкосновения остановлены и отброшены.