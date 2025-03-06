Вооруженные силы Российской Федерации приступили к боевым действиям за населенный пункт Вольное Поле, расположенный в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Об этом информирует РИА Новости , ссылаясь на заявление Владимира Рогова, который является председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета.

Как пояснил собеседник агентства, указанный населенный пункт расположен на пересечении границ Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

По словам Рогова, российские военные вышли на окраины Вольного Пола после освобождения намеленного пункта Привольное в ДНР.

Ранее стало известно, что село Привольное в Донецкой Народной Республике было освобождено. Это позволяет стабилизировать ситуацию на линии фронта в районе Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Украины на этом участке фронта подвергаются интенсивному обстрелу.