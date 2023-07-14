На фоне череды провалов и неудач в ходе контрнаступления на севере Запорожской области украинские военный начали перегруппировку войск. Об этом проинформировал руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что все предпринимаемые боевиками атаки заканчиваются для украинцев большими потерями, за которыми следует отступление на исходные позиции. Как следствие возникла экстренная необходимость подтягивания резервов, пояснил Рогов.

«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы - с целью накопить силы для новых атак», - цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.