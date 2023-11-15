Рогов сообщил о серии взрывов на окраине Бердянска

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что за звуки взрывов слышали на окраине Бердянска местные жители.

Как написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях, это военные уничтожали обнаруженный ранее на территории города взрывчатые вещества и другие снаряды. Он отметил, что ликвидация проводилась с соблюдением всех необходимых норм безопасности.

«Звуки взрывов, которые были сегодня слышны на окраине Бердянска, связаны с плановым уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ и боеприпасов», — пояснил Рогов.

Также он добавил, что обстановка в районном центре Запорожской области в настоящее время остается спокойной.