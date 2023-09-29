Как пишет RT , на данный момент всю информацию, касающуюся разрушений, а также пострадавших, уточняют.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли, как минимум, два удара по городу Токмак, который находится в Запорожской области. Стоит напомнить, что она вошла в состав Российской Федерации еще год назад, в 2022-м. Сама атака была совершена со стороны ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Владимир Рогов, являясь председателем движения под названием «Мы вместе с Россией», поделился соответствующей новостью на своей странице в социальных сетях. Также он отметил, что российским средствам ПВО (противовоздушная оборона) удалось вовремя среагировать на атаку, отработав по летящим снарядам на мирный город.