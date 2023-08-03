Рогов сообщил об ударе ВС РФ по инфраструктуре ВСУ в Запорожье

В временно оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье прогремел сильный взрыв, проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам общественника, российскими войсками удар был нанесен удар по военной инфраструктуре ВСУ. В настоящее время на месте полыхает сильный пожар.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв», — написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.