Ранее ряд украинских пабликов сообщали о серии ракетных обстрелов ВС РФ в оккупированном киевским режимом городе Запорожье.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские силы противовоздушной обороны, стараясь сбить российские ракеты, направленные по военной инфраструктуре ВСУ в Запорожье, угодили в жилую многоэтажку с мирными жителями.

«Ошибочные действия ПВО ВСУ, по предварительным данным, привели к попаданию ракеты в жилой многоквартирный дом в контролируемом украинским режимом городе Запорожье»,- написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях.

О пострадавших и жертвах среди мирного населения в ходе попадания украинской ракеты не сообщается.