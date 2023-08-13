Рогов: Украинские боевики смогли взять северную часть Урожайного в Запорожской области

Украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное. Это удалось им сделать путем двухнедельных кровопролитных боев.

Как проинформировал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, за все время штурма небольшого населенного пункта на границе Запорожской области и ДНР противник понес немыслимые потери в живой силе и военной технике.

«Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. <…> Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество „мясных“ штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ», — написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, в настоящее время ситуация в районе Урожайного является очень сложной. Сейчас боевики пытаются протиснуться селу Старомлыновка.

Российские войска сейчас продолжают удерживать оставшуюся часть Урожайного. Сообщения в украинских пабликах о полном взятии населенного пункта не соответствуют действительности, отметил Рогов.