Глава движения «Мы – вместе с Россией» рассказал, как вооруженные силы России взяли в плен бойцов Украины в Запорожье. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам Владимира Рогова, события развернулись у Времевского выступа, где группа украинских военных добровольно сдалась в плен российским военнослужащим. Представители ВСУ не оказали силам России никакого сопротивления под селом Новомайорское.

В плен добровольно сдавшихся украинцев захватили военные отряда «Шторм Z» из российской морской пехоты.