Рогов: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, используемой ВСУ

Уже более часа продолжается серия мощнейших взрывов в Одессе. Над местами ракетных ударов и попаданий беспилотников видны столбы дыма.

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал об очередной за последние два дня мощной атаке российских войск на инфраструктурные объекты ВСУ в Одесской области.

По словам Рогова, в ночь на среду, 19 июля, под Одессой прогремел мощнейший взрыв. В результате ударов пострадала военная портовая инфраструктура, используемая ВСУ в качестве наведения на цели в Крыму и Севастополе.

«Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях.

Также, по словам Рогова, украинская ПВО в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях сейсам безрезультатно пытается сбить летящие российские ракеты и беспилотники.