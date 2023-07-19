Рогов: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, используемой ВСУ
Фото: [© РИА Новости / Виталий Аньков]
Уже более часа продолжается серия мощнейших взрывов в Одессе. Над местами ракетных ударов и попаданий беспилотников видны столбы дыма.
Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал об очередной за последние два дня мощной атаке российских войск на инфраструктурные объекты ВСУ в Одесской области.
По словам Рогова, в ночь на среду, 19 июля, под Одессой прогремел мощнейший взрыв. В результате ударов пострадала военная портовая инфраструктура, используемая ВСУ в качестве наведения на цели в Крыму и Севастополе.
«Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем аккаунте в соцсетях.
Также, по словам Рогова, украинская ПВО в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях сейсам безрезультатно пытается сбить летящие российские ракеты и беспилотники.