Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ялта в рамках продолжающихся военных операций в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Так, в освобождении участвовали подразделения группировки войск «Восток», которые успешно взяли под контроль стратегически важный населенный пункт.

Эти действия российской армии являются значительным шагом в укреплении контролируемых территорий региона и свидетельствуют о решительности и слаженности работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно укрепили позиции на передовой и нанесли удары по элементам живой силы и технике ВСУ.

Так, силам ВС РФ были уничтожены две тяжелые механизированные бригады вражеских войск, а также механизированные части, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка и бригада территориальной обороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки в Сумской области.

Всего, отметили в Минобороны РФ, с начала проведения СВО российская армия уничтожила более 600 вражеских самолетов, более 280 вертолетов, порядка 65,5 тыс. БПЛА, 612 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), больше 24 тыс. танков, больше 1,5 тыс. реактивных систем залпового огня (РСЗО), почти 26,6 тыс. орудий и минометов полевой артиллерии, а также более 37 тыс. единиц специализированной военной техники автотранспортного типа.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 18 вражеских беспилотников.