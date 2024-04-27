Украинские боевики предприняли попытку бомбардировки двух детских садов Аленушка и Солнышко в поселке Приазовское в Запорожской области с помощью беспилотников, написал в своем аккаунте в соцсетях руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы четко выявили в небе вражескую авиатехнику, которая была подавлена и рухнула на подлеты к населенному пункту. По его словам, если бы вражеские дроны долетели до поставленных целей, то последствия могли быть просто катастрофические.

«Сами БПЛА были наполнены поражающими элементами, чтобы в случае попадания достичь максимального количества убитых и раненых среди мирных жителей Запорожской области», – подчеркнул он.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Повреждения при падении беспилотников ВСУ получили лишь частный нежилой частный дом, аптека и продуктовый магазин.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.