Рогов: ВСУ бежали из Пятихаток в Запорожской области

Вооруженные силы Украины оставили свои ранее занятые позиции в районе села Пятихатки в Запорожской области. Об этом проинформировал руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ контратаковали украинцев в районе Пятихаток, систематически и планомерно выбивая противника с северных окраин населенного пункта.

«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно», - цитирует Рогова РИА Новости.

Причиной внезапного отступления украинских боевиков может быть либо перегруппировка для удара в другом направлении, либо просто ротация, уточнил собеседник агентства. Рогов отметил, что ВСУ на указанном участке фронта несут внушительные потери в живой силе и технике.