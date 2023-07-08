Рогов: ВСУ бежали из Пятихаток в Запорожской области
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Вооруженные силы Украины оставили свои ранее занятые позиции в районе села Пятихатки в Запорожской области. Об этом проинформировал руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ контратаковали украинцев в районе Пятихаток, систематически и планомерно выбивая противника с северных окраин населенного пункта.
«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно», - цитирует Рогова РИА Новости.
Причиной внезапного отступления украинских боевиков может быть либо перегруппировка для удара в другом направлении, либо просто ротация, уточнил собеседник агентства. Рогов отметил, что ВСУ на указанном участке фронта несут внушительные потери в живой силе и технике.
«Зачем они оставили позиции, покажет время, но у них были очень большие потери», - подчеркнул Рогов.