Рогов: ВСУ обстреляли пригороды Токмака и Васильевки Запорожской области

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 11 июля, провели массированный артиллерийский обстрел ряда городов присоединенных территорий Запорожской области.

Как проинформировал руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские снаряды разорвались в пригородах городом Васильевка и Токмак, находящихся неподалеку от линии соприкосновения на Запорожском направлении ведения боевых действий.

«Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки. Владимиру Зеленскому кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО», - написал Рогов в соцсетях.

По предварительным данным серьезных разрушений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.