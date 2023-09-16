Позже поступила информация о том, что из-за атаки не было последствий в виде разрушений или пострадавших.

Владимир Рогов, являясь председателем движения «Мы вместе с Россией», сделал новое заявление. Согласно его словам, в Запорожской области город Токмак подвергся ракетному удару со стороны украинских неонацистов. Как пишет KP.RU, в результате этой атаки пострадавших не было.

Также Рогов отметил, сообщив о случившемся на своей странице в социальных сетях, что падение ракет зафиксировано в 11:15 по МСК. В результате «ореховская» дорожная развилка приняла на себя этот удар. Однако, как и пострадавших, разрушений так же не выявлено.

Напомним, что нескольким ранее поступала информация о том, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли несколько районов Белгородской области.