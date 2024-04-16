Президент Украины Владимир Зеленский хладнокровно наплевал на принципы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, заявил в беседе с РИА Новости руководитель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Накануне Гросси выступил с докладом по ЗАЭС на заседании Совбеза ООН, подчеркнув, что недавняя серия атак на Запорожскую АЭС попрали один из сформулированных им ранее пяти принципов безопасности станции.

«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюёт, как это делает на протяжении последних двух лет», — сказал Рогов.

Общественник добавил, пока глава МАГАТЭ публично не обвинит в атаках на ЗАЭС Киев, украинских боевиков и лично Зеленского, то обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться и дальше.

«В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие», — заключил Рогов.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дронов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.