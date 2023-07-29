Рогозин: украинские военные отказываются идти в наступление в Запорожской области

О происходящем разброде и шатании в стане противника на Запорожском направлении проинформировал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Об систематических отказах идти в бой против русской армии говорят неоднократные допросы пленных украинских военнослужащих, сообщил Рогозин в соцсетях.

«Допросы пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия», — написал Рогозин.

Он добавил, что в ряде подразделений украинской армии среди военных зреет недовольство решениями командного состава ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении существует дефицит необходимых вооружений, заключил Рогозин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.