Рой боевых дронов атакует Киев: взрывы гремят на подступах к столице Украины

Воздушная тревога звучит в ряде регионов Украины, где летят БПЛА-камикадзе «Герань». Украинские паблики в сети сообщают о летящих и в Черкасскую область «птичках».

Беспилотники сейчас вовсю барражируют в небе над Киевской областью: ПВО пытается сбить летящие беспилотники, но пока тщетно: бесцельно расстреливается воздух.

Также сообщается, что в Днепропетровске ревет воздушная тревога и слышны взрывы в Запорожье.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.