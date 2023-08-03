Рой боевых дронов атакует Киев: взрывы гремят на подступах к столице Украины
Фото: [©РИА Новости / Виктор Антонюк]
Воздушная тревога звучит в ряде регионов Украины, где летят БПЛА-камикадзе «Герань». Украинские паблики в сети сообщают о летящих и в Черкасскую область «птичках».
Беспилотники сейчас вовсю барражируют в небе над Киевской областью: ПВО пытается сбить летящие беспилотники, но пока тщетно: бесцельно расстреливается воздух.
Также сообщается, что в Днепропетровске ревет воздушная тревога и слышны взрывы в Запорожье.
Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.