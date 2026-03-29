«Рой пчел» и «семь месяцев войны»: пророчества Нострадамуса на 2026 год, которые сбываются на Ближнем Востоке

Французский астролог Мишель де Нострдам, известный миру как Нострадамус, оставил после себя более 900 зашифрованных четверостиший — катренов. Написанные в XVI веке на смеси французского, латыни и греческого, они до сих пор будоражат умы исследователей. Особый интерес вызывают предсказания, которые связывают с 2026 годом — временем, когда на Ближнем Востоке бушует война, а в небе над Иерусалимом свистят ракеты.

Кем был Нострадамус и почему его трудно понять

Нострадамус жил в одну из самых бурных эпох в истории Европы — время чумы, религиозных войн и политической коррупции. Свое главное произведение «Пророчества» он опубликовал в 1555 году. Исследователи до сих пор спорят о точности его предсказаний: одни приписывают ему предвидение Великого лондонского пожара, Французской революции, прихода Гитлера к власти и даже терактов 11 сентября.

Однако ключевая особенность катренов — намеренная двусмысленность. Нострадамус использовал символы, метафоры и астрологические отсылки, поэтому каждое поколение находит в его стихах отражение собственных страхов и надежд.

«Великий рой пчел»: предсказание дронов

Один из самых обсуждаемых катренов, привязанных к 2026 году, — I: 26:

«Возникнет огромный рой пчел… ночью засада…».

Современные толкователи убеждены: это не о насекомых. «Рой пчел» — метафора массированных атак беспилотников, которые сейчас активно используют воюющие стороны на Ближнем Востоке. Звук и вид дронов, летящих в темноте к целям, действительно напоминает жужжание роя. В катрене также упоминается ночная засада — прямое указание на тактику ударов БПЛА в темное время суток.

Историк Энтони Айлинг, изучивший труды Нострадамуса, подтверждает: пророк неоднократно описывал «необычное оружие» и внезапные нападения, что современные интерпретаторы связывают с технологиями будущего.

«Семь месяцев великой войны»: затяжной конфликт

Другое предсказание, которое связывают с 2026 годом:

«Семь месяцев великой войны, люди погибнут от злодеяний…».

Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, длится уже месяц. Если считать от этой даты, «семь месяцев» приходятся на конец сентября — начало октября 2026 года. Некоторые исследователи полагают, что это указание на продолжительность активной фазы боевых действий.

Интересно, что в том же катрене упоминается: «король не потерпит поражения». Толкователи видят здесь намек на лидеров, которые не готовы отступать и не идут на компромиссы.

«Марс правит среди звезд»: война у святынь

Катрен, который многие исследователи связывают непосредственно с 2026 годом:

«Когда Марс будет править своим путем среди звезд, святилище окропит человеческая кровь».

Марс — бог войны, и его «правление» в астрологии Нострадамуса всегда означало период вооруженных конфликтов. Но особенно зловеще звучит «святилище, окропленное кровью». Это прямо перекликается с недавними событиями в Иерусалиме: осколки иранских ракет упали на крышу Храма Гроба Господня и на территорию мечети Аль-Акса. Святыни трех религий оказались под обстрелом впервые за столетия.

Астрономический факт добавляет интриги: согласно прогнозам, Марс действительно будет хорошо виден на небе во второй половине 2026 года — словно и в самом деле «будет править».

«Три огня с востока» и «Запад теряет свет»

Еще одно четверостишие, которое толкователи связывают с 2026 годом:

«Три огня поднимутся с восточных сторон, а западная сторона погрузится в тишину и погаснет».

Здесь мнения расходятся. Одни считают, что «огни» — это страны Азии (Китай, Индия, Япония), которые становятся новыми центрами технологической и экономической мощи. Другие видят в этом указание на конкретных лидеров или государства, вовлеченные в конфликт.

«Запад, теряющий свет», трактуется двояко: либо как энергетический кризис с отключениями электричества, либо как утрата глобального влияния западных стран.

Нострадамус о России: победа и возрождение

Некоторые западные СМИ, в частности Daily Mail, усмотрели в катренах Нострадамуса намеки на победу России в 2026 году. В одном из толкований «рой пчел» символизирует мировых лидеров, которые одержат победу над мировым злом.

Другая часть пророчества, которую относят к 2026 году, звучит так:

«Тени падут, но человек света восстанет. И звезды направят тех, кто смотрит внутрь себя».

По мнению исследователей, это предсказание периода возрождения после череды кризисов — появления нового лидера или новой формы глобального сознания, основанного на внутренней мудрости.