Рок-музыка зажгла крышу Дворца культуры в Павловском Посаде

С приходом весеннего тепла, Дворец культуры «Павлово-Покровский» начал серию летних мероприятий на открытом воздухе.

15 мая на крыше ДК состоялся очередной концерт, ставший уже традиционным для жителей Павловского Посада. Зрители с энтузиазмом собрались, чтобы послушать выступления рок-групп, насладиться солнечной погодой и позитивной энергетикой.

Музыкальный фестиваль «Рок на крыше» – это яркое событие, привлекающее ценителей живой музыки и активной культурной жизни. Рок-музыка, не теряя своей актуальности, продолжает объединять поклонников разных поколений и социальных групп.

Открытые площадки для выступлений создают неповторимую атмосферу, наполняя мероприятие особой динамикой и вдохновением. Посещение такого концерта – прекрасная возможность оценить талант местных музыкантов, отлично провести время и зарядиться положительными эмоциями.

Жителей городского округа ожидает еще множество интересных выступлений молодых коллективов в течение всего летнего периода.