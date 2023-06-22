Рок судьбы: в США на концерте пострадали порядка 100 человек из-за града, размером с камень
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В одном из американских штатов разгулялась природная стихия. Во время концерта, проходящего под открытым небом, на зрителей обрушился град, о чем пишет ФАН
Сообщается, что из-за крупного града пострадали около 100 человек. Пользователи социальных сетей, присутствующие на мероприятии, активно делились кадрами с места происшествия. На снимках видно, что ледяные шары, обрушившиеся на посетителей, по размеру напоминали теннисные мячи.
Американцы также отметили, что они будто бы находились в фильме ужасов, потому что многие из них получили травмы лица и рук. Согласно информации, которую опубликовали местные СМИ, не менее 7 человек серьезно пострадали. К слову, на концерте среди прочих выступал Луи Томлинсон, бывший участник One Direction.