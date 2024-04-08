Рокеры Kiss продали свой узнаваемый образ и название группы

Легендарная рок-группа Kiss рассталась со своим фирменным образом, продав его инвестиционной компании Pophouse Entertainment. Помимо этого коллектив передал права на использование музыкального каталога и названия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зарубежные масс-медиа.

После завершения прощального тура Kiss «End Of The Road» группа стала продавать все имеющиеся права. Хотя выступать артисты больше не намерены, монетизацию прекращать никто не собирается. Музыканты проживут безбедную старость, вспоминая свои лучшие полвека драйва, рока и мощных концертов.

Теперь наследием Kiss завладела шведская компания Pophouse Entertainment. Ей принадлежит множество брендов. Например, музей и шоу группы ABBA Voyage. Последняя приносит инвесторам по миллиону в неделю.

Как и говорил фронтмэн рок-команды Пол Стэнли, начинается «новая эра Kiss». Шведы получат право на использование классических образов звезд, музыкальных альбомов и так далее. Все образы и звук начнут пускать на будущее шоу с использованием нейросетей. Так артисты рок-группы будут «жить вечно».

Зрителям останется лишь наслаждаться аватарами Kiss и их скопированным исполнением. В проект уже вложили 200 млн долларов. Однако разработка такого представления потребует немалого времени: искусственные концерты Kiss начнут представлять лишь в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой известный оперный певец.