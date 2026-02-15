«Роковая наледь». Сосулька убила 19-летнюю девушку в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде следственный комитет проводит проверку по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши. Трагедия произошла днем 14 февраля на улице Варварской.

Ледяная глыба обрушилась с кровли многоквартирного дома на двух женщин, которые шли по тротуару. Прибывшая на место бригада скорой помощи боролась за жизнь пострадавшей, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вторая женщина отделалась легкими ушибами и испугом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об оказании услуг, не отвечающих стандартам безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Правоохранителям предстоит установить, кто именно отвечал за очистку кровли от снега и почему эта работа не была выполнена своевременно.

