Роковая ошибка в небе Дагестана: экспертное заключение о катастрофе Ка-226

Специалисты, изучившие видео падения вертолета Ка-226 в Дагестане, пришли к выводу о наличии технической возможности предотвратить трагедию, унесшую жизни пяти человек. Об этом пишет MK.RU .

Катастрофа произошла 7 ноября при заходе на посадку на скалистый участок в районе населенного пункта Ачи-Су, когда хвостовая балка машины зацепилась за скалу и отломилась. Пять человек погибли, шестеро пострадали.

Как подчеркнули эксперты, ключевой особенностью соосных вертолетов конструкции КБ Камова является независимость от хвостового винта — два несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях, полностью компенсируют крутящий момент. Эта инженерная специфика позволяла пилоту осуществить контролируемую посадку даже после потери хвостовой балки, включая режим авторотации при отказе двигателей.

Однако вместо использования этого преимущества летчик предпринял рискованный маневр с набором высоты, что усугубило ситуацию и привело к неконтролируемому падению на нежилое строение.

«Понятно, что лучше бы пилот не боролся, а попытался прекратить полет при первой же возможности, когда машина была рядом с землей», — отметил политик Олег Царев.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело о нарушении правил пилотирования.

Ранее сообщалось, что выросло число погибших при падении вертолета в Дагестане.