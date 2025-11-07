Пятая жертва: число погибших при падении вертолета в Дагестане выросло
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане увеличилось до пяти человек
Фото: [Ногинская подстанция скорой медицинской помощи/Медиасток.рф]
Число жертв авиакатастрофы в Дагестане увеличилось до пяти человек, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.
Как сообщают источники в экстренных службах, один из трех выживших пассажиров скончался в медицинском учреждении. Изначально была информация о четырех погибших туристах.
Крушение вертолета Ка-226 произошло в пятницу, 7 ноября, в поселке Ачи-Су, расположенном примерно в 40 км от столицы республики. Воздушное судно при падении разрушило частный жилой дом. Известно, что в помещении в момент трагедии никого не было.
По предварительной информации, на борту вертолета находилось семь человек. Расследованием причин инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного межрегионального территориального управления Росавиации.
