Пятая жертва: число погибших при падении вертолета в Дагестане выросло

Число жертв авиакатастрофы в Дагестане увеличилось до пяти человек, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Как сообщают источники в экстренных службах, один из трех выживших пассажиров скончался в медицинском учреждении. Изначально была информация о четырех погибших туристах.

Крушение вертолета Ка-226 произошло в пятницу, 7 ноября, в поселке Ачи-Су, расположенном примерно в 40 км от столицы республики. Воздушное судно при падении разрушило частный жилой дом. Известно, что в помещении в момент трагедии никого не было.

По предварительной информации, на борту вертолета находилось семь человек. Расследованием причин инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного межрегионального территориального управления Росавиации.

Ранее стало известно о предварительной причине крушения вертолета в Дагестане.