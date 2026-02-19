Роковая самоуверенность: семья Усольцевых могла выжить, если бы поиски начались вовремя

Участница поисков семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших в тайге Красноярского края осенью 2025 года, Светлана Торгашина проанализировала действия добровольцев и официальных служб. В интервью NGS24.RU она указала на системные просчеты, которые могли повлиять на результат операции.

По словам волонтера, главная проблема первых недель заключалась в отсутствии единого координационного центра. С такими масштабными поисками добровольцы столкнулись впервые, и вместо слаженной работы каждый пытался проявить себя, что только мешало. Торгашина подчеркнула, что командование и распределение задач должно быть сосредоточено в одних руках — человека, который хорошо знает местность и особенности работы в ней. Это позволило бы избежать недоразумений, сопровождавших операцию в первые две недели.

Кроме того, волонтер обратила внимание на человеческий фактор, из-за которого поиски начались не сразу. Когда 28 сентября семья не вышла на связь, никто не забил тревогу. Одной из причин стало поведение отчима семейства Сергея Усольцева. Как пояснила Торгашина со слов сына Ирины Усольцевой Даниила, для Сергея было нормой уезжать в тайгу на длительный срок — от недели до месяца — без предупреждения. К тому же родители не были привязаны к работе и сами распоряжались своим временем, поэтому их отсутствие поначалу не вызвало опасений.

Напомним, семья Усольцевых — супруги с пятилетней дочерью — отправилась в однодневный поход на горный хребет Кутурчин в конце сентября 2025 года и пропала без вести. Несмотря на масштабные поиски, их местонахождение до сих пор неизвестно. После первых недель поисков был организован штаб для разбора ошибок с участием всех ведомств, однако время было упущено.