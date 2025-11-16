Гололед привел к столкновению бетономешалки, «Камаза» и легковушек на трассе ЮЛА в Подмосковье

Массовая авария с участием тяжелой техники и легковых автомобилей произошла сегодня на платной трассе ЮЛА в подмосковном Лыткарино. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент случился на участке дороги, пролегающем через Москву-реку.

По предварительной информации, причиной столкновения стал первый в этом сезоне гололед, образовавшийся на асфальте из-за резкого похолодания в Центральной России. Согласно свидетельствам очевидцев, цепная реакция началась с того, что водитель одного из грузовиков не справился с управлением на обледеневшей дороге и врезался в другой грузовой автомобиль.

Следом в образовавшуюся массовую аварию попали несколько легковых машин, чьи водители физически не успели среагировать на аварийную ситуацию. В результате столкновения участвовали бетономешалка, «Камаз» и ряд легковых автомобилей. На данный момент информация о наличии пострадавших в результате инцидента не поступала.

