«Роковой скрежет в корпусе». Капитан затонувшего в Хургаде батискафа проигнорировал звук утечки воздуха

Капитан туристического батискафа, затонувшего у побережья Хургады, не придал значения постороннему шуму, который свидетельствовал о серьезной поломке.

Согласно информации РИА Новости, при подходе к судну он зафиксировал интенсивную утечку воздуха, но, не определив ее причину, лично поднялся на борт и разрешил посадку туристов, не предприняв эвакуационных мер.

Уже в 7:30 утра через верхние люки в судно хлынула вода. Несмотря на попытки капитана удержать батискаф на поверхности путем подачи воздуха в балластные цистерны, судно продолжило заполняться водой и в итоге полностью затонуло. Капитан не отменил выход в море, так как не получил на это санкции от главного инженера, ответственного за техническое состояние аппарата.

Эта трагедия, унесшая жизни семерых россиян, произошла 27 марта с прогулочным батискафом, перевозившим 45 туристов из России.

