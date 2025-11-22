«Роковой скроллинг в открытом море». Южнокорейский паром сел на мель из-за «залипшего» в телефоне помощника капитана

Пассажирский паром Queen Jenuvia II, совершавший рейс из Чеджу в Мокпо, потерпел аварию, выбросившись на скалистый берег у небольшого острова в узком проливе на юго-западе Южной Кореи.

По предварительной информации, причиной инцидента стала небрежность первого помощника капитана, который увлекся своим мобильным телефоном.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные береговой охраны страны, кораблекрушение произошло 19 ноября примерно в 20:16 по местному времени. Судно на высокой скорости налетело на скалы, в результате чего его корпус оказался частично на суше. На момент происшествия на борту находились 246 пассажиров и 21 член экипажа. К счастью, обошлось без жертв: пять человек получили незначительные травмы, а еще 27 пассажиров позже обратились к медикам с жалобами на боли и нервное потрясение.

Спасательная операция была завершена в течение трех часов — всех людей благополучно эвакуировали на берег. К утру следующего дня, 20 ноября, аварийный паром отбуксировали в порт Мокпо.

Расследование установило, что в критический момент капитан судна отсутствовал в рубке управления. Контроль над паромом был возложен на первого помощника и индонезийского рулевого. Как выяснилось, помощник капитана отвлекся на просмотр новостей в смартфоне и пропустил ключевой маневр, осознав свою ошибку лишь тогда, когда избежать столкновения было уже невозможно. Дополнительным нарушением стало использование автопилота в зоне, где это категорически запрещено правилами судоходства.

В настоящее время первый помощник капитана и рулевой задержаны по подозрению в профессиональной халатности, против них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что моряк из России выжил после столкновения с кораблем-рефрижератором.