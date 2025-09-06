Роковые обнимашки: россиянам грозит тюрьма за поцелуй в турецкой мечети

Поцелуй, ставший причиной ареста. Именно так можно описать инцидент, произошедший накануне в Стамбуле с российской парой туристов.

Как сообщают турецкие СМИ, группа молодых людей из России прибыла в Турцию для отдыха. В Стамбуле они решили посетить одну из крупнейших мечетей - Чамлыджи.

Туристы, находившиеся во внутреннем дворике мечети, обнялись и поцеловались, что вызвало негодование у местных жителей..

Полицейские задержали обоих и доставили в участок для разбирательства. В настоящее время они ожидают судебного разбирательства по обвинению в оскорблении религиозных символов. В соответствии с законодательством, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до года.

