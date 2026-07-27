Миллионы россиян годами мучают себя, вливая в организм положенные по интернет-таблицам 2–2,5 литра воды — а гастроэнтеролог Сергей Вялов вынес жесткий приговор этому правилу: оно не просто устарело, оно может угробить здоровье, если подходить к нему фанатично. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известный врач-гастроэнтеролог разнес навязчивый тренд о «литровом минимуме». По словам Вялова, универсальной цифры для всех не существует — норма зависит от десятка переменных: рациона человека, физической нагрузки, состояния внутренних органов и даже погоды за окном. Например, в жару жидкости требуется больше, а в холода — меньше. Но самый сенсационный нюанс: половина литра воды, а то и больше, поступает в организм с обычными продуктами — супами, овощами, фруктами, кашами. И если сложить это с выпитыми чаем и кофе, то пресловутые 2,5 литра легко превращаются в 3–3,5, превращая почки в круглосуточную насосную станцию.



Врач предупреждает: пить через силу — прямой путь к гипергидратации и дополнительной нагрузке на выделительную систему. Особенно опасно для тех, у кого есть скрытые проблемы с мочевыводящими путями. Вялов советует слушать свое тело, а не слепо верить цифрам из соцсетей.



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