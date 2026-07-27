В Егорьевске запустят новую кондитерскую фабрику на 10,5 тыс. тонн продукции в год. Предприятие построено уже почти на треть, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует фабрика «Победа» за ₽2 млрд. Для строительства завода был предоставлен участок по программе «Земля за 1 рубль». Площадь объекта составит более 22 тыс. кв. м.

Степень строительной готовности предприятия составляет 29%. Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года. Фабрика будет выпускать сладости под брендами «Победа вкуса», «Мишки в лесу», «Соната» и «Птица счастья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедове построят современный пищевой производственный кластер.