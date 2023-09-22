Роль в театре сбежавшего из России Преснякова досталась другому актеру

Никита Пресняков – сын звездной пары Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Уже прошло около года с того момента, как он последний раз засветился на российской сцене. А сейчас, насколько известно, целеустремленный актер проживает в США. Из-за начала специальной военной операции Пресняков сбежал из России вслед за своей бабушкой, Аллой Пугачевой.

Поэтому он больше не живет в роскошном особняке Примадонны. Вместо него актер ютится с собакой и со своей женой в одной из съемных квартир Америки. Также Пресняков лишился успеха, которым пользовался в России. Вместе с этим, и главная роль Учителя в постановке Московского Губернского театра «Безымянная звезда» ушла из-под его носа.