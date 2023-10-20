Ролик с возмущенной кошкой заставил пользователей интернета посмеяться вместе с ее хозяйкой

Как пишет издание «Утро.ру» , прикрепляя то самое видео, проказница решила заняться своими делами в уборной, но внезапно ее отвлекла хозяйка, что очень не понравилось пушистой кисе.

Кто знает, что именно хотела сделать кошка, когда сидела в раковине в момент своего обнаружения. Возможно, это был способ немного разнообразить рутину во время справления нужды. А может кошечка устала вылизываться и решила таким образом принять ванну.

В любом случае, когда хозяйка застала свою любимицу за подозрительными делами, последней это явно не понравилось. Она встала в странную позу и начала издавать не менее странные звуки, возмущаясь беспардонностью человека. Впрочем, девушку нисколько не смутило, что она потревожила пушистика. Наоборот, такое поведение питомца вызвало у нее только смех, как и у пользователей соцсетей.