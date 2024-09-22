Ром, мрамор, картины и «Майбах»: в Калуге прошли лакшери-похороны цыгана за 10 млн рублей

В Калуге в местных пабликах завирусились видео и фото, как местный цыганский табор закатил невиданные по своему размаху проводы в мир иной одному из своих баронов.

Как можно увидеть на предоставленных материалах фото- и видеосъемки, с усопшим прощаются с размахом, что, кажется, ему такое не снилось и при жизни. В частности, сам гроб везли на «Майбахе». Сооруженный для умершего подземный склеп в мраморе украсили внутри картинами и коврами.

Однако и на этом, судя по всему, цыганская диаспора Калуги не остановилась: внутри склепа перед похоронами были расставлены различные спиртные напитки, что покойник, видимо, любил выписать при жизни: ром, вино, виски.

По признанию снимавших видео участников траурной церемонии, всё это было сделано для того, чтобы усопший, вернее его душа, могли выпить еще и на том свете.

Ранее сообщалось, что в возрасте 43 лет умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов. Его похоронили еще 18 сентября.