Солист группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) может избежать административной ответственности за нецензурную лексику на концерте в «Лужниках». Такое мнение « Абзацу » высказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, одних матерных фраз недостаточно для наказания.

Остапенко отметил, что фраза «Почему вы не поете?!», хотя и была адресована зрителям, не содержит унизительной оценки их личности. Оснований считать ее оскорблением юрист не видит. Общественный резонанс может стать поводом для более подробной проверки со стороны правоохранительных органов, но сама по себе разовая эмоциональная реплика артиста состава правонарушения не образует.

Ситуация может измениться, если будет доказано намерение унизить достоинство другого человека. При установлении нарушения общественного порядка вступает в силу часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и нецензурная брань может повлечь ответственность. За это предусмотрен штраф от ₽500 до ₽1000 либо административный арест до 15 суток.

Однако, по мнению юриста, одного факта употребления мата недостаточно. Необходимо установить нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. Мат также нельзя автоматически считать оскорблением: статья 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.

Скандальный инцидент произошел накануне на концерте в Москве. Солист «Зверей» выругался матом в сторону толпы. По предварительным данным, артиста возмутило безмолвие публики: молодые люди вместо того, чтобы подпевать, стояли и молча снимали происходящее на телефон.