Роман Агулов из Егорьевска стал чемпионом России по рукопашному бою среди подростков

С 4 по 9 июня в Москве состоялось Первенство России по рукопашному бою среди спортсменов в возрасте 12-13 лет. Воспитанники Егорьевской спортивной школы «Виктория» представляли Подмосковье и внесли значительный вклад в завоевание командой второго места в общем зачете.

«Организация Первенства — на высоте. Уровень подготовки спортсменов был очень высок, желание подняться на пьедестал сильнейшего турнира в году у наших юных рукопашников было огромное. Ребята бились за каждый балл», — отметили в егорьевской спортивной школе «Виктория».

Среди участников из Егорьевска особо выделяется Роман Агулов, подопечный опытных тренеров Константина и Валентины Куликовых, а также Сергея Еремина.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

«Рома — парень перспективный, трудолюбивый. Занимается у нас с шести лет. У него есть характер и, думаю, он нас еще удивит», — отмечает тренер спортшколы «Виктория» Константин Куликов.

Для Романа Агулова рукопашный бой – это не только увлекательный вид спорта, но и важный инструмент самозащиты, а также ступенька к поступлению в высшее учебное заведение, связанное с государственной безопасностью.

«Рукопашный бой требует серьезной концентрации, выдержки, ловкости и внимательности. За свою победу я благодарен своему тренеру, а также родителям и команде за поддержку. Я много работал над собой, ездил на соревнования и, наконец, достиг своей цели. В будущем — первенство мира», — делится Роман Агулов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Успешное выступление егорьевских спортсменов стало предметом гордости тренеров. Помимо золотой медали Романа Агулова, бронзовые награды соревнований также были завоеваны Денисом Брусовым и Аделиной Шанченко.

«Из 25-ти спортсменов областной сборной 8 человек — это только спортсмены нашей секции. И из восьми спортсменов трое — победители и призеры. Очень достойно», — отметил Константин Куликов.

Стоит отметить, что в рамках этого же турнира проходила «Лига победителей», собравшая около полутысячи сильнейших бойцов со всей России. Денис Брусов из Егорьевска стал победителем этой престижной лиги. Максим Ивченко и Денис Турукин показали себя достойными, завоевав серебро в групповом этапе.