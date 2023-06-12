Роман Гаврилин поздравил жителей Тулы с Днем России

По его мнению, русский народ обязан помнить и чтить героические страницы истории своей Родины, как сообщает Тула СМИ

По словам гендиректора «Тульского музейного объединения», День России, один из государственных праздников, должен напомнить каждому о том, какой бывает сила сплоченности и единения, гордости за страну, а также насколько огромно величие нашей Родины.

Традиция русского народа, считает Гаврилин, – оставаться справедливыми и сильными. А в наши задачи входит больше рассказывать о героическом прошлом России, истинных фактах и патриотах.

Наконец, Гаврилин пожелал каждому мира на Земле, сильного духа и успехов в профессиональной деятельности. А также поздравил с главным государственным праздником – с Днем России.